O peixe costuma ser o grande protagonista durante as refeições de Páscoa. No entanto, também é possível optar pelos frutos do mar – que são inúmeros – para deixar a comemoração ainda mais saborosa e especial. Com eles, é possível preparar pratos diferenciados e de maneira simples para agradar o paladar da família em casa. Por isso, a seguir, confira 5 receitas com frutos do mar para a Páscoa!