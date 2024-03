O final de semana é perfeito para reunir a família e experimentar juntos uma deliciosa refeição. Para isso, a carne-seca é uma excelente opção. Originária do Nordeste do Brasil, pode ser combinada com diversos ingredientes. Além disso, dá um sabor especial a diversos petiscos e pratos principais. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas irresistíveis com carne-seca para você preparar e surpreender o pessoal em casa. Confira!