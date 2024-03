O câncer de colo de útero, causado por uma infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano (HPV), é uma doença bastante conhecida entre as mulheres e tem preocupado os especialistas por suas altas taxas de incidência. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), no Brasil, o tumor ocupa o terceiro lugar entre os tipos de câncer que mais afetam as mulheres.