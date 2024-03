Em abril, o cinema promete encantar o público com grandes e aguardados lançamentos. Há opções para os amantes de filmes nacionais e internacionais! No início do mês, quem gosta de terror pode conferir ‘A Primeira Profecia’, que narra eventos que antecedem o icônico longa ‘A Profecia’, de 1976. Para os aficionados por comédias românticas, Sandy e Fábio Porchat estrelam ‘Evidências do Amor’, inspirado no sucesso da música ‘Evidências’.