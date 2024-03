De acordo com levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), mais de 236 mil pessoas vivem nas ruas das cidades brasileiras; 62% estão na região Sudeste, sendo o Distrito Federal a unidade federativa com maior percentual. Com isso, pessoas e instituições sem fins lucrativos buscam auxiliar projetos e causas sociais para amenizar essa situação. No país, existem mais de 815 mil ONGs (Organizações Não-Governamentais), segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil.