Em um mundo em que a imaginação não conhece limites e a tecnologia transcende as fronteiras do possível, os filmes de ficção-científica têm o poder de transportar os espectadores para realidades alternativas e explorar os mais profundos mistérios do universo. No catálogo da Netflix, por exemplo, encontramos uma seleção diversificada de obras-primas do gênero, cada uma oferecendo uma jornada única por meio de cenários futuristas e tecnologias avançadas.