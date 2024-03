O goji berry é uma pequena fruta vermelha originária das regiões do Himalaia, Tibete e Mongólia. É cultivada em arbustos da planta do goji e tem sido tradicionalmente utilizada na medicina chinesa há séculos. Consumida tanto in natura quanto na forma de suplementos, é versátil e pode ser incorporada em diferentes receitas, como smoothies, iogurtes, saladas ou, até mesmo, consumida diretamente.