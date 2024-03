O espinafre é uma hortaliça gostosa e saudável que, devido aos seus múltiplos benefícios, já foi até coadjuvante de desenho infantil. Se você cresceu entre as décadas de 1930 e 1970, ou é filho de alguém que nasceu nessa época, com certeza já deve ter ouvido dizer que comer este alimento iria te deixar mais forte, pois esse era o lema do personagem “Marinheiro Popeye”.