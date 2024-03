Na correria do dia a dia, a panela de pressão pode ser uma ótima aliada no preparo de refeições saborosas e fáceis. Isso porque ela é versátil e pode ser utilizada para cozinhar diversos alimentos, além do tradicional feijão. Por isso, a seguir, confira 4 receitas simples e gostosas para você preparar na panela de pressão e facilitar a rotina!