As tortas são um prato que combinam com qualquer ocasião e, quando preparadas com ingredientes saudáveis, ficam ainda melhores. E se você deseja ganhar massa muscular, vai adorar saber que essa iguaria também pode ser incorporada na sua dieta. Isso porque, além da variedade de recheios com poucas calorias, ela pode ser feita a base de uma deliciosa massa proteica, que aumenta a disposição para o treino e favorece a hipertrofia.