As tortas são sobremesas deliciosas e podem ser servidas em qualquer ocasião. Preparadas com base de biscoito, elas podem receber os mais variados sabores de recheios. Além disso, são ideais para quem deseja saciar a vontade de comer doce sem perder muito tempo na cozinha. Por isso, selecionamos quatro receitas irresistíveis para você saborear no final de semana. Confira!