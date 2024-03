Parece que você está em um filme ou da série Game of Thrones. A Islândia tem tudo para encantar quem ama a natureza: cachoeiras, vulcões, gêiseres, águas termais, cavalos, baleias, montanhas. É impossível não se apaixonar pelas ofertas generosas de passeios lindos e dimensões absurdas. As atrações ficam longe uma das outras, mas a estrada é tão linda que você nem vai perceber. Se não quiser alugar carro, existem empresas que fazem tours de ônibus, van etc. mas sua base vira a capital Reykjavik.