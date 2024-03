Quer visitar um país com praias deslumbrantes, gastronomia peculiar e um povo simpaticíssimo? A Tailândia é o destino perfeito! Mais barata do que uma viagem para o Nordeste brasileiro em alta temporada, é um lugar absolutamente encantador, com uma cultura rica e efervescente, além de repleto de belezas naturais que cativam qualquer turista exigente.