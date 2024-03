Fazer escolhas na vida nem sempre é fácil, sobretudo quando as dúvidas surgem no nosso caminho. Para quem está buscando respostas, uma alternativa é recorrer ao tarot, que propicia autoconhecimento. “Uma prática recomendada é fazer uma leitura diária com o tarot. Essa atitude pode ajudá-lo a sintonizar-se com as energias do dia, receber orientações e tomar decisões mais conscientes”, explica Denise Médium, consultora esotérica da Astrocentro (comunidade online de esoterismo).