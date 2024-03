O BBB 24 está chegando ao TOP 10 do programa e, a cada eliminação, a ansiedade do público para saber quem irá faturar o prêmio aumenta. Mas, enquanto isso não acontece, que tal conferir os ganhadores anteriores que pertencem ao signo de Áries? Os arianos ocupam, ao lado dos escorpianos, o terceiro lugar no ranking dos participantes que mais venceram o reality; e a explicação para isso pode estar nas características do signo.