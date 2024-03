A Páscoa está chegando e, com ela, o estímulo para aproveitar o feriado apreciando um delicioso chocolate. No entanto, antes de se esbaldar, que tal conhecer os diferentes tipos do doce que existem? Segundo Camila Junqueira, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a prática ajuda a não errar na hora da compra e beneficia a saúde.