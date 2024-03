Paris, a cidade da luz, é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo, exibindo uma fusão encantadora de beleza natural, rica história e expressões artísticas. Situada às margens do majestoso rio Sena, a capital francesa é um verdadeiro tesouro arquitetônico, onde a harmonia entre o passado e o presente encanta a todos que a visitam. Além disso, é reverenciada como um paraíso culinário, com uma infinidade de cafés e restaurantes que oferecem experiências gastronômicas memoráveis.