As decisões fazem parte da vida, mas nem sempre é simples escolher um caminho para seguir, especialmente se a mente está sobrecarregada. Certamente, você deve ter percebido que no começo do dia é mais fácil decidir entre levantar, dormir, escovar os dentes ou tomar café, e isso não é à toa. Ao acordarmos, o nosso corpo está “recarregado”, por isso o cérebro consegue definir melhor quais são as boas escolhas. Mas, no decorrer do dia, isso pode mudar.