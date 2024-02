Ainda que já tenha feito isso milhares de vezes ao longo de 20 anos como jornalista, escrever este texto me deixou ansioso, tal como foi com todos os outros. Será que atingi a minha expectativa e a das editoras de Vida Simples? Será que fui claro e sensível a quem me lê? Posso olhar para essa minha ansiedade de forma corriqueira, sem me estender em analisar o sentimento. Afinal, ela é parte da natureza humana, desempenhando um papel adaptativo importante.