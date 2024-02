Recentemente, o humorista Whindersson Nunes compartilhou em sua conta no X, antigo Twitter, o desejo de ser pai solo: “Barriga solidária para pai solo é permitido no Brasil? Eu queria que meu(minha) filho(a) fosse brasileiro(a)”, escreveu. E a resposta para essa pergunta do comediante é sim. Homem solteiros podem ser pais por produção independente. Isto é, sem a necessidade de estar em um relacionamento estável com uma parceira.