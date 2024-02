A doença celíaca é uma condição autoimune crônica do intestino delgado desencadeada pela ingestão de glúten, uma proteína presente em cereais como trigo, cevada e centeio. Segundo informações da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil (FENACELBRA), a patologia atinge cerca de 2 milhões de pessoas no país, mas a maioria encontra-se sem diagnóstico.