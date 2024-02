“Não quero mais ser seu amigo”. Com a frieza de uma lâmina, Colm corta a amizade com Pádraic, um homem simples e cordial, atordoado com o que acaba de ouvir. A trama do filme Os Banshees de Inisherin é fictícia, mas seu impacto me fez lembrar que, na vida real, amizades também atravessam crises, ficam estremecidas e podem até se desmanchar pelo caminho.