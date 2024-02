Faz tempo que tenho me percebido preso em uma determinada foto e vivendo com comportamentos como se fosse uma sequência de posts seletivos e manipulados a partir daquele minúsculo aparelho que cabe na palma da mão. Na era em que as redes sociais se tornaram palcos de representações cuidadosamente curadas, quando a busca incessante por validação substitui a genuinidade, a pressão para se encaixar em padrões sociais preestabelecidos tem levado a mim e muitos outros a esconder suas verdadeiras identidades, perpetuando uma cultura superficial.