É bastante comum enfrentar dificuldades ao sair da cama pela manhã, lutando contra o despertador várias vezes, ou perceber uma queda no desempenho durante as atividades no final da tarde. Monica Machado, psicóloga e fundadora da Clínica Ame.C, especializada em psicanálise e saúde mental pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, explica que a maneira como o corpo reage aos estímulos externos é influenciada pela hora do dia e pelas características de cada pessoa.