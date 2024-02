De acordo com o painel de monitoramento do Ministério da Saúde da última segunda-feira (19/02), os casos de dengue no país passaram de 650 mil, com 113 mortes em decorrência da doença desde o início de 2024 – sendo que 438 óbitos continuam sendo investigados. Por isso, além de outras formas de combate ao mosquito transmissor do vírus, se torna importante falar sobre o uso dos repelentes para a pele, uma vez que muitos podem não ter eficácia contra o mosquito o Aedes aegypti.