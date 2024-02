Quando falamos de saúde da mulher, não é exagero afirmar que um dos exames de rotina mais importantes é o papanicolau. Ainda assim, o teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero é frequente fonte de dúvidas em muitas pessoas, que acabam espalhando informações incorretas sobre ele. Esta desinformação é nociva em muitos aspectos, sobretudo por minimizar a importância do exame que é responsável direto na prevenção de muitos casos de câncer do colo do útero todos os anos.