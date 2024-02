A Cidade do Cabo é uma das cidades mais icônicas e fascinantes da África do Sul, situada no extremo sul da nação, onde os oceanos Atlântico e Índico se encontram. Esta cidade diversificada e vibrante é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da cultura. A primeira coisa que chama a atenção é a paisagem cenográfica, com a majestosa Montanha da Mesa como pano de fundo, uma formação rochosa distintiva que se ergue sobre a cidade e oferece trilhas incríveis para caminhadas e vistas panorâmicas estonteantes.