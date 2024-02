Situada entre a Sicília e a Tunísia, no sul da Europa, Malta é um destino que encanta com seus cenários paradisíacos do Mediterrâneo, combinados com um clima jovem e uma vibrante cena cultural. A paisagem maltesa é um espetáculo por si só, com praias de areias douradas, cavernas misteriosas, formações rochosas imponentes e uma exuberante vegetação verde. O país é composto por três ilhas principais: Malta, Gozo e Comino.