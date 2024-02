No início do mês, o Sol em Peixes fará conjunção com Saturno e Mercúrio. O Astro-Rei também estará em aspecto positivo com Júpiter e Saturno. Isso indica um período importante para organizar as emoções e as energias. Depois, o Sol em Peixes fará conjunção com Netuno, que é o regente do signo de Peixes. Esse movimento sugere confusões, sensibilidade energética e tendência a enganos. Por isso, será importante cuidar da própria energia por meio de práticas espirituais e artísticas.