Três imponentes vulcões – El Misti, Chachani e Pichu Pichu posam exuberantes ao redor de Arequipa. A 2.400 metros acima do nível do mar, a “cidade branca”, segunda mais populosa do Peru, com mais de 850 mil habitantes, ficou conhecida por esse nome graças à cor clara de seus moradores, resultado da miscigenação entre índios e espanhóis. Muitos ligam o apelido à pedrasillar, usada na construção da maioria de seus prédios. O mineral se formou na região milhares de anos atrás devido aos gases expelidos dos vulcões.