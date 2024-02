As saladas, repletas de sabores e texturas, são comumente preparadas com variados vegetais. Ricas em vitaminas e nutrientes essenciais para o corpo, elas auxiliam na prevenção de doenças e ajudam no processo de emagrecimento, pois proporcionam saciedade e fornecem fibras que colaboram para o bom funcionamento do organismo. A seguir, confira 7 receitas de saladas diferentes e deliciosas para você incrementar a sua dieta!