Com a chegada do Carnaval, a alegria contagia as ruas e muitos foliões se preparam para cantar e se divertir. No entanto, é fundamental preservar a saúde vocal para garantir a diversão durante toda a festa. “A cantoria em ambientes ruidosos pode causar fadiga vocal, rouquidão e até mesmo edema nas cordas vocais, resultando em cansaço ao falar ou cantar”, explica Fernanda de Morais, fonoaudióloga, mentora e especialista em comunicação e oratória.