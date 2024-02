A praia é indiscutivelmente um dos destinos mais adorados para aproveitar o calor do verão, oferecendo uma combinação irresistível de sol, areia e mar. No entanto, é vital lembrar que, ao desfrutar desse ambiente ensolarado, alguns cuidados são cruciais para preservar a saúde. Por isso, a seguir, confira algumas dicas de médicos para aproveitar esta época do ano de maneira segura!