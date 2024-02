O signo de Peixes é representado por um par de peixes e associado ao elemento Água. É o décimo segundo signo do zodíaco. É regido pelo planeta Netuno, com uma co-regência de Júpiter, governando a Casa 12 no Mapa Astral. Suas pedras representativas incluem ametista, lápis-lazuli e água-marinha. Os aromas que os envolvem são erva-doce e lótus, e o 2 é considerado seu número da sorte.