As amêndoas são sementes comestíveis que se originam do fruto da amendoeira, nativa do Oriente Médio e do sul da Ásia e cultivada em várias regiões do mundo. Estas pequenas maravilhas da natureza não são apenas um lanche saboroso, mas também uma fonte rica em nutrientes essenciais que podem impulsionar o bem-estar de maneiras surpreendentes.