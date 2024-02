A vitamina B6, também conhecida como piridoxina, é uma das oito vitaminas do complexo B, contendo características e benefícios comuns entre os nutrientes do grupo. Essencial para o funcionamento adequado do organismo, ela é responsável por quase 100 reações químicas, incluindo funções metabólicas, hormonais, imunológicas, hepáticas, entre outras atividades vitais.