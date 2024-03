Para os amantes de exercícios físicos, consumir proteína é algo fundamental na rotina diária. Para isso, além dos deliciosos pratos com peixes, carnes e oleaginosas, existem as vitaminas proteicas, opções saudáveis e práticas de fazer que facilitam o dia a dia e ajudam a aumentar o resultado do treino. E o melhor de tudo, favorecem o sistema digestivo e aumentam o ganho de massa magra.