Geralmente consumida no café da manhã ou no lanche da tarde, a aveia é considerada um cereal extremamente nutritivo. Fonte de vitaminas, proteínas, ferro e magnésio, ela pode ser utilizada no preparo de diversos pratos e, segundo a nutricionista Daniela Medeiros, é fundamental para uma alimentação saudável. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, diz a especialista.