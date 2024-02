A parmegiana, um clássico da cozinha italiana, conquistou o coração e o paladar de muitas pessoas ao redor do mundo. Originária da região de Emilia-Romagna, na Itália, a receita tradicional era feita com berinjelas empanadas e fritas, cobertas com molho de tomate e queijo derretido. No entanto, ao longo dos anos, esse prato ganhou diversas variações, incluindo versões com frango e carne, capazes de deixar qualquer um com água na boca.