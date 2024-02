Durante o Carnaval, tudo é festa. Com isso, as pessoas costumam se despreocupar com a alimentação e aumentar a ingestão de bebidas alcoólicas. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, em 2023, revelou que 40% dos foliões costumam ingerir bebidas alcoólicas em doses muito mais elevadas do que o habitual.