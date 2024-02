No fim do dia, é muito comum algumas pessoas sentirem cansaço e dores no corpo; sintomas, normalmente, resultado de má postura durante o trabalho. “Para quem fica muito tempo sentado, mexendo com o computador, é muito importante se levantar de vez em quando, espreguiçar para ‘acordar’ o corpo que ficou muito tempo na mesma posição”, aconselha o fisioterapeuta Fernando de Mello.