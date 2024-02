Com o fim das festividades de Carnaval, é comum lidar com os efeitos indesejados da ressaca, como dor de cabeça, náuseas, fadiga, boca seca e sensibilidade à luz e ao som. Para lidar com esses desconfortos de maneira saudável e revitalizante, uma boa opção é incorporar sucos detox à rotina pós-festa.