O jantar de sexta-feira é frequentemente aguardado como o início do merecido descanso do final de semana, e, por isso, merece uma refeição especial e saborosa. No entanto, a praticidade também é um fator importante, considerando que muitas pessoas desejam algo delicioso sem passar muito tempo na cozinha após uma semana agitada. Por isso, selecionamos 5 receitas irresistíveis e práticas para você aproveitar com os familiares e amigos. Confira!