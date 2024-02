Para o jantar, as receitas com frango são as melhores opções, especialmente se você deseja montar um cardápio leve e repleto de sabor. Isso porque essa proteína é fácil de preparar e combina com diversos ingredientes, que garantem pratos irresistíveis para todos os dias. E o mais incrível, sem repetir nenhum deles, pois o frango também é versátil e permite diferentes preparos.