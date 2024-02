Originário da Itália, o nhoque é tradicionalmente preparado à base de batata e farinha de trigo. No entanto, por ser uma receita simples, pode ser facilmente adaptada com outros vegetais, para dar mais cor e sabor ao prato. Além disso, combina com diferentes tipos de molhos, o que o torna ainda mais irresistível. A seguir, confira 5 receitas diferentes de nhoque você preparar em casa!