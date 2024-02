Criada na Síria, a esfiha se popularizou no Líbano e conquistou o mundo. Conhecida por seu sabor inconfundível, ela é preparada a base de massa assada. É o salgado perfeito para servir nas festas e reuniões de família. Também pode ser combinada com diversos tipos de recheios, como carne, atum e frango. Pensando nisso, separamos 5 receitas de esfihas caseiras para você aproveitar no final de semana. Confira!