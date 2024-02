O verão segue no Brasil, e diversas regiões do país registram altas temperaturas desde o final do ano passado. A estação mais quente vai até o dia 20 de março. Neste período, as pessoas costumam buscar diferentes formas de se refrescarem, como curtir uma praia ou piscina com a família e amigos e saborear uma refeição mais leve e com ingredientes frescos. Geralmente, as refeições são acompanhadas de bebidas bem geladas, sendo que a cerveja costuma aparecer com frequência no verão.