As proteínas desempenham um papel fundamental em diversas funções do corpo, como: construção de pele, músculos e ossos. No entanto, muitos não sabem em quais alimentos encontrá-las ou como utilizá-las nas refeições. A boa notícia é que a substância está presente em diferentes tipos de alimentos, sejam eles de origem animal ou vegetal. Isso possibilita fazer inúmeras combinações saudáveis e ricas em sabor para ajudar a melhorar o ganho de massa muscular.