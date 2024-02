Quando se trata do fascinante mundo dos esportes, a Netflix oferece uma rica seleção de filmes para emocionar e inspirar os amantes dessa categoria. Desde trajetórias individuais, como em “Nyad”, até desafios enfrentados por equipes, como em “O Homem que Mudou o Jogo”, há diversos longas que celebram o espírito esportivo. Cada um conta uma história única e envolvente, ressoando com a paixão, dedicação e superação encontradas nos campos, quadras, arenas e no mar.