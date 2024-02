O mês de março promete ser emocionante para os amantes do cinema, com uma variedade de estreias para diferentes públicos e gostos. Desde aguardadas produções de ação e aventura até temas envolventes. Entre as novidades, destacam-se produções que exploram épicas batalhas, como “Godzilla vs Kong: O Novo Império”, e intrigantes mistérios, como “O Homem dos Sonhos”.